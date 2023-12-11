PATERNO'. GUASTO ALLA TUBAZIONE DEL POZZO STRANO E POSSIBILI DISSERVIZI IDRICI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'

A.M.A. S.p.A., l'azienda che gestisce il servizio idrico nella nostra zona, informa la cittadinanza che è stato riscontrato un guasto alla tubazione del Pozzo Strano. Questo problema potrebbe causare...

A.M.A. S.p.A., l'azienda che gestisce il servizio idrico nella nostra zona, informa la cittadinanza che è stato riscontrato un guasto alla tubazione del Pozzo Strano. Questo problema potrebbe causare disagi significativi alle utenze direttamente collegate alla linea adduttrice nelle seguenti aree:

Via Balatelle

Via Campania

Via Fiume e zone limitrofe

Via Scala Vecchia e zone limitrofe

A causa di questa situazione, è possibile che si verifichino interruzioni temporanee nell'erogazione dell'acqua. Ci scusiamo continua la nota per gli eventuali disagi causati e vi assicuriamo che stiamo lavorando diligentemente per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Attualmente, i nostri tecnici sono sul campo e stanno effettuando le necessarie operazioni di riparazione per ripristinare il flusso idrico normale. Chiediamo la vostra comprensione e pazienza durante questo periodo.