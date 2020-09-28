PATERNO': I CASI POSITIVI SCENDONO A 29, TRE SONO LE PERSONE RICOVERATE
Una buona notizia per Paternò e i paternesi. I positivi al #Coronavirus scendono da 35 a 29, di cui 3 ospedalizzati. Raccomando ancora di osservare le misure di sicurezza: mascherina (anche all'esterno), lavaggio frequente delle mani e distanziamento sociale. Tutti insieme riusciremo a superare questo momento difficile per la nostra città e per l'intero Paese. Auguro una pronta guarigione a tutti coloro si ritrovano ancora contagiati dal Covid.