Paternò, i commissari vanno avanti: il Comune assume tecnici e ragionieri

Prosegue l’attività dei commissari straordinari al Comune di Paternò, che continuano a lavorare sul rafforzamento della macchina amministrativa. Nelle ultime ore sono stati compiuti nuovi passi concreti con l’avvio di concorsi pubblici per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.

Si tratta di un segnale importante per l’ente, che punta a colmare carenze storiche di organico e a rendere più efficienti i servizi offerti ai cittadini.

In arrivo nuove assunzioni al Comune

Con due provvedimenti firmati il 18 dicembre 2025, il Comune ha dato il via libera alla pubblicazione di due bandi di concorso che porteranno all’assunzione complessiva di sei nuove figure professionali.

Nel dettaglio:

3 funzionari tecnici (ingegneri/architetti) , figure fondamentali per seguire lavori pubblici, progettazioni e interventi sul territorio det_PERS_00104_18-12-2025

, figure fondamentali per seguire lavori pubblici, progettazioni e interventi sul territorio det_PERS_00104_18-12-2025 3 ragionieri, che andranno a rafforzare il settore economico-finanziario e la gestione dei conti comunali bando ragionieri

Tutti i posti previsti sono a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Un passaggio atteso e autorizzato

L’avvio dei concorsi arriva dopo una serie di passaggi obbligati e, soprattutto, dopo il via libera della COSFEL, che ha autorizzato le assunzioni. Questo ha consentito ai commissari di procedere rapidamente con gli atti necessari per pubblicare i bandi.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare gli uffici comunali e garantire una gestione più efficace delle attività amministrative, tecniche e contabili.

Come partecipare ai concorsi

Chi è interessato potrà presentare domanda esclusivamente online, attraverso il portale nazionale InPA, utilizzando SPID, CIE o CNS. I bandi saranno pubblicati:

sul portale InPA

sul sito ufficiale del Comune di Paternò

nella sezione Amministrazione Trasparente

all’Albo Pretorio online

Le scadenze precise saranno indicate nei bandi ufficiali.

Continuità amministrativa e attenzione al futuro

L’avvio dei nuovi concorsi conferma la continuità dell’azione dei commissari, impegnati a rimettere in moto l’apparato comunale e a costruire basi più solide per il futuro dell’ente.

Un passo che guarda non solo alla gestione quotidiana, ma anche alla qualità dei servizi e alla capacità del Comune di affrontare le sfide dei prossimi anni.