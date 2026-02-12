Paternò, i Fratelli Forte espongono a Roma: 4 opere nella “Chiesa degli Artisti” a Pasqua

Un importante riconoscimento per l’arte paternese arriva da Roma. I Fratelli Forte, Alessandro e Gabriele, sono stati selezionati per esporre alcune delle loro opere nella prestigiosa Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come la celebre “Chiesa degli Artisti”, situata in Piazza del Popolo.

La selezione è avvenuta grazie al parroco Don Fabrizio Gatta, che ha scelto i due artisti per una mostra in programma nel periodo pasquale, dal 29 marzo al 6 aprile, all’interno della Basilica.

Un percorso artistico sulla vita e la Passione di Gesù

La mostra avrà come obiettivo quello di raccontare, attraverso le immagini, la vita e la Passione di Gesù, offrendo ai visitatori un percorso di riflessione spirituale e culturale.

Le opere saranno esposte lungo le quattro navate della Basilica, valorizzando gli spazi interni di uno dei luoghi simbolo dell’arte sacra e della cultura italiana.

Le opere in esposizione

In mostra saranno presenti quattro opere, due per ciascun artista:

La deposizione , 200x150 cm, olio su tela – Alessandro Forte

Cena in Emmaus , 200x150 cm, olio su tela – Alessandro Forte

Gesù incontra sua madre , 100x80 cm, olio su tela – Gabriele Forte

Cattura di Gesù, 150x200 cm, olio su tela – Gabriele Forte

Un traguardo che rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Paternò, portando l’arte locale in uno dei contesti più prestigiosi del panorama nazionale, proprio nel periodo più significativo dell’anno per la tradizione cristiana.