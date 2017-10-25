PATERNO': I NOMI DEGLI SCRUTATORI SORTEGGIATI
A cura di Redazione
25 ottobre 2017 13:40
La Commissione elettorale ha proceduto ieri, in seduta pubblica alla nomina, tramite sorteggio, dei scrutatori per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana in programma il 5 novembre.
Sono state 1809 le domande idonee presentate per l’ufficio di scrutatore delle elezioni regionali.
Le operazioni di voto si svolgeranno soltanto nella giornata di domenica, 5 novembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, mentre lo sfoglio avrà inizio lunedì, 6 novembre, alle ore 8,00.
SCARICA QUI FILE "ELENCO DEGLI SCRUTATORI NOMINATI"
SCARICA QUI FILE "ELENCO GRADUATORIA RISERVE"
