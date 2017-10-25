PATERNO': I NOMI DEGLI SCRUTATORI SORTEGGIATI

95047

La Commissione elettorale ha proceduto ieri, in seduta pubblica alla nomina, tramite sorteggio, dei scrutatori per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana...

25 ottobre 2017
La Commissione elettorale ha proceduto ieri, in seduta pubblica alla nomina, tramite sorteggio, dei scrutatori per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana in programma il 5 novembre.

Sono state 1809 le domande idonee presentate per l’ufficio di scrutatore delle elezioni regionali.

Le operazioni di voto si svolgeranno soltanto nella giornata di domenica, 5 novembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, mentre lo sfoglio avrà inizio lunedì, 6 novembre, alle ore 8,00.

