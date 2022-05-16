PATERNO’: I VANDALI COLPISCONO ANCORA, INTRUSI ALL’INTERNO DEL CENTRO "UN NONNO PER AMICO"
A cura di Redazione
16 maggio 2022 09:45
I vandali colpiscono ancora in città.
Ennesimo brutto episodio è stato scoperto nella mattina di oggi, 16 Marzo 2022.
I vandali (ancora incerto se si tratti di una o più persone) hanno spaccato le macchinette che distribuiscono bibite e caffè e hanno gettato nel caos un ufficio a piano terra all’interno del centro vaccinale “un nonno per amico” in viale Alcide De Gasperi.
Oggetti scaraventati a terra e sparsi nelle stanze e nei corridoi.
