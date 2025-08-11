PATERNÒ – IERI I 100 ANNI DELLA SIGNORA MARIA FICHERA: IL SINDACO LA OMAGGIA A NOME DELLA COMUNITÀ
PATERNO’ – Una giornata di festa e di emozione quella di ieri a Villa Lucia, dove la comunità ha celebrato il traguardo dei 100 anni della signora Maria Fichera.
Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, ha voluto rendere omaggio alla centenaria portando personalmente una targa a nome dell’intera città. “È stato un vero piacere gioire insieme a familiari e amici per un meraviglioso evento, i 100 anni della signora Maria Fichera.
Una donna piena di valori, una quercia dei nostri tempi, accompagnata da una meravigliosa famiglia che la ricopre di affetto e attenzioni”, ha dichiarato il primo cittadino.
“Come Sindaco – ha aggiunto – ho consegnato con tanto orgoglio alla signora Maria una targa a nome di tutta la Città. Auguriamo a lei una lunga vita piena di salute, pace e serenità. Buon compleanno, signora Maria!”.
Un traguardo importante, festeggiato con affetto e riconoscenza da tutta la comunità paternese