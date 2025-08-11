PATERNÒ – IERI I 100 ANNI DELLA SIGNORA MARIA FICHERA: IL SINDACO LA OMAGGIA A NOME DELLA COMUNITÀ

PATERNO’ – Una giornata di festa e di emozione quella di ieri a Villa Lucia, dove la comunità ha celebrato il traguardo dei 100 anni della signora Maria Fichera.Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, ha vo...

A cura di Redazione 11 agosto 2025 11:53

Condividi