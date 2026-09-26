Paternò, ieri sera ennesimo incidente alla rotatoria tra via Convento e corso Italia

Lo scontro ieri sera: una vettura è finita sul marciapiede. Non risultano gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Paternò – Ennesimo incidente stradale ieri sera alla rotatoria tra via Convento e corso Italia, un punto già teatro di diversi sinistri nell’ultimo periodo.

Per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate. A seguito dell’impatto, una delle vetture è terminata sul marciapiede, mentre entrambe hanno riportato evidenti danni nella parte anteriore. Sulla carreggiata sono rimasti anche alcuni detriti.

Secondo le prime informazioni disponibili, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Durante le operazioni di soccorso e la gestione dei veicoli incidentati, nella zona si sono registrati rallentamenti alla circolazione.

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulla rotatoria tra via Convento e corso Italia, già interessata da numerosi incidenti negli ultimi mesi. La dinamica dello scontro resta da chiarire.