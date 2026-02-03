Paternò, ieri sera secondo incidente: scontro tra due auto in zona Scala Vecchia, due feriti

Paternò (CT) – Dopo il grave incidente avvenuto in via Vittorio Emanuele (pubblicato qui 👉 https://www.95047.it/grave-incidente-in-centro-a-paterno-auto-si-ribalta-in-via-vittorio-emanuele-due-donne-...

Paternò (CT) – Dopo il grave incidente avvenuto in via Vittorio Emanuele (pubblicato qui 👉 https://www.95047.it/grave-incidente-in-centro-a-paterno-auto-si-ribalta-in-via-vittorio-emanuele-due-donne-in-ospedale/), un secondo sinistro stradale si è verificato a distanza di pochi minuti nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, in un’altra zona della città.

L’incidente è avvenuto all’angolo tra via Goffredo Mameli e via Savona, nella zona Scala Vecchia, dove due autovetture si sono scontrate violentemente per cause che sono ancora in corso di accertamento.

A seguito dell’impatto, entrambi i mezzi hanno riportato danni significativi: uno dei veicoli ha subito gravi conseguenze nella parte anteriore, con il paraurti completamente divelto, mentre l’altro presenta evidenti danni laterali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi e non desterebbero particolare preoccupazione.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

👉 Si tratta del secondo incidente avvenuto a Paternò nella stessa serata, a distanza di pochi minuti dal precedente, di cui puoi leggere il primo articolo qui sopra.