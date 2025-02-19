PATERNO': IERI SERA TRE INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO PER FUGHE DI GAS

Nella tarda serata di ieri, 18 febbraio 2025, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire su tre distinti allarmi per sospette fughe di gas, segnalate in diverse zone della capitale.I soccor...

Nella tarda serata di ieri, 18 febbraio 2025, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire su tre distinti allarmi per sospette fughe di gas, segnalate in diverse zone della capitale.

I soccorsi sono stati prontamente attivati per garantire la sicurezza della cittadinanza e scongiurare rischi di esplosioni o incendi.

Il primo intervento si è verificato poco prima delle 21, quando alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di gas nell'aria, lanciando l'allarme.

Successivamente, poco prima delle 23, una seconda segnalazione è giunta da Vico Costa, una stretta strada situata tra via Roma e via Vittorio Emanuele, dove è stato percepito un altro intenso odore di gas. Infine, pochi minuti dopo, è stata registrata una terza allerta in Via Chiesa Nuova, nella parte bassa della città.

I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno messo in atto le procedure necessarie per individuare la fonte delle perdite e mettere in sicurezza l'area, scongiurando potenziali pericoli per la popolazione.

In supporto, sono arrivati anche i tecnici specializzati delle compagnie di distribuzione del gas, che hanno effettuato le necessarie verifiche e operato le riparazioni del caso.

Grazie alla tempestività dell'intervento e alla collaborazione tra le diverse squadre di soccorso, la situazione è stata rapidamente messa sotto controllo senza registrare danni a persone o cose.

Le autorità, nel frattempo, raccomandano ai cittadini di prestare attenzione e di segnalare immediatamente eventuali sospetti di perdite di gas, per consentire un intervento tempestivo e garantire la sicurezza di tutti.