PATERNÒ: IL 21 GIUGNO TORNA LA FESTA DELLA MUSICA

Si terrà martedì 21 giugno, a partire dalle ore 16:30 presso piazza Umberto, la Festa della Musica. L’evento è organizzato dall’Associazione “Musica&Movimento” con la collaborazione della Pro Loco di Paternò e del Comune di Paternò.

«La Festa della Musica – ci spiega Gianluca Cozzetto, presidente dell’Associazione “Musica e Movimento”, non avrà luogo solamente a Paternò, ma in tutta Italia e in Europa. La data non è casuale, il 21 giugno è il solstizio d’estate e in tantissime città verranno organizzati eventi per celebrare la musica. A Paternò ci saranno più di venti esibizioni, tra artisti emergenti, gruppi rock, pop e di vario genere. Il tema di quest’anno è il “Recovery Sound”, legato quindi all’ecologia e alla riscoperta dei luoghi e degli strumenti in grado di produrre un contatto diretto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda».

La conduzione dell’evento è stata confermata anche per quest’anno a Maurizio Musumeci, in arte Dinastia.