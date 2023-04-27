PATERNÒ, IL 28 E 29 APRILE CHIUSE LE CASSE TICKET DELL’OSPEDALE
Nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 aprile, le Casse Ticket dell’Ospedale di Paternò saranno chiuse al pubblico.Nessun disagio pe...
A cura di Redazione
27 aprile 2023 18:20
Nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 aprile, le Casse Ticket dell’Ospedale di Paternò saranno chiuse al pubblico.
Nessun disagio per gli utenti che potranno fruire delle prestazioni prenotate, provvedendo al pagamento del ticket al momento del ritiro del referto.