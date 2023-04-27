95047

PATERNÒ, IL 28 E 29 APRILE CHIUSE LE CASSE TICKET DELL’OSPEDALE

Nelle‭ ‬ ‭ ‬giornate‭ ‬ ‭ ‬di‭ ‬ ‭ ‬venerdì‭ ‬ ‭ ‬28‭ ‬ ‭ ‬e‭ ‬ ‭ ‬sabato‭ ‬ ‭ ‬29‭ ‬ ‭ ‬aprile,‭ ‬ ‭ ‬le‭ ‬ ‭ ‬Casse‭ ‬ ‭ ‬Ticket dell’Ospedale di Paternò saranno chiuse al pubblico.Nessun disagio pe...

A cura di Redazione Redazione
27 aprile 2023 18:20
PATERNÒ, IL 28 E 29 APRILE CHIUSE LE CASSE TICKET DELL’OSPEDALE -
News
Condividi

Nelle‭ ‬ ‭ ‬giornate‭ ‬ ‭ ‬di‭ ‬ ‭ ‬venerdì‭ ‬ ‭ ‬28‭ ‬ ‭ ‬e‭ ‬ ‭ ‬sabato‭ ‬ ‭ ‬29‭ ‬ ‭ ‬aprile,‭ ‬ ‭ ‬le‭ ‬ ‭ ‬Casse‭ ‬ ‭ ‬Ticket dell’Ospedale di Paternò saranno chiuse al pubblico.

Nessun disagio per gli utenti che potranno fruire delle prestazioni prenotate, provvedendo al pagamento del ticket al momento del ritiro del referto.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047