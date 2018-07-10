PATERNO': IL BIS “TRICOLORE” DI ALICE TUMMINELLO E GABRIELE CHISARI
I due paternesi nel 2018 hanno riconfermato il loro titolo di campioni regionali e campioni Nazionali . Durante questa stagione sono vincitori di tutte le competizioni regionali e interregionali organ...
I due paternesi nel 2018 hanno riconfermato il loro titolo di campioni regionali e campioni Nazionali . Durante questa stagione sono vincitori di tutte le competizioni regionali e interregionali organizzate dalla FIDS.
I due atleti provengono dalla scuola di danza Studio3di paternò diretta dalla maestra Francesca Sciurello e dalla scuola di Licodia diretta dalla maestra Lucrezia Coco.
Vederli salire ben due volte sul podio è stata un’emozione unica per i genitori, i maestri e tutte le persone che credono in loro.
Adesso, un po’ di meritato riposo dalle gare prima di iniziare nuovamente gli allenamenti e chissà, magari di scrivere nuove pagine che con la loro bravura contribuiscono a dare lustro alla città di Paternò