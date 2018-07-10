PATERNO': IL BIS “TRICOLORE” DI ALICE TUMMINELLO E GABRIELE CHISARI

I due paternesi nel 2018 hanno riconfermato il loro titolo di campioni regionali e campioni Nazionali . Durante questa stagione sono vincitori di tutte le competizioni regionali e interregionali organ...

A cura di Redazione 10 luglio 2018 09:01

