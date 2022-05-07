PATERNO': IL CANDIDATO SINDACO MARIA GRAZIA PANNITTERI RAGGIUNGE ACCORDO CON FRANCO CRUPI CHE SI RITIRA COSI DALLA CORSA A PRIMO CITTADINO

“Franco Crupi, storico leader del Movimento Indipendentista siciliano, si ritira dalla corsa a primo cittadino di Paternò e aderisce al nostro progetto. La sua presenza rafforza e consolida la nostra...

“Franco Crupi, storico leader del Movimento Indipendentista siciliano, si ritira dalla corsa a primo cittadino di Paternò e aderisce al nostro progetto. La sua presenza rafforza e consolida la nostra coalizione”. A dirlo è la candidata a sindaco di Paternò Maria Grazia Pannitteri, la quale comunica di aver raggiunto una intesa con Crupi, dopo un lungo, proficuo e costruttivo faccia a faccia avuto nelle scorse ore tra i due esponenti politici paternesi. “Siamo molto felici della sua scelta - ha detto Maria Grazia Pannitteri - perché un uomo con la sua storia e la sua determinazione non fanno che arricchire di contenuti e di valori il nostro progetto politico per la città. Sono convinto che Franco Crupi darà un contributo concreto per il rilancio a 360 gradi del nostro territorio”. Sulla stessa lunghezza d’onda il leader del Movimento Indipendentista siciliano: “Ho aderito al progetto politico della candidata a sindaco Maria Grazia Pannitteri – ha detto Crupi- perché voglio contribuire concretamente al cambiamento della mia città; pur restando fermo nelle mie idee, ci siamo resi conto che da soli possiamo fare molto poco”.