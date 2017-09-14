PATERNO' IL CAPITANO LUCARELLI LASCIA IL NUCLEO RADIOMOBILE

Lascia il Norm (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di Paternò il capitano Francesco Lucarelli. Giunto due anni fa a Paternò, con i gradi di Tenente, ha ora ottenuto la promozione a Capita...

Lascia il Norm (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di Paternò il capitano Francesco Lucarelli. Giunto due anni fa a Paternò, con i gradi di Tenente, ha ora ottenuto la promozione a Capitano, e con essa un nuovo incarico alla guida della Compagnia di Licata (AG).

Diverse le attività svolte nel nostro paese, tra cui la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, e l'operazione "Onda d'urto" condotta nel dicembre scorso a Biancavilla e conclusa con l'arresto di 12 persone, dedite ad estorsioni contro imprenditori e commercianti della zona.

Per adesso, il comando del Norm passa al maresciallo Marraro.