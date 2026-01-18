Paternò, il Circolo PD incontra la Commissione: dieci proposte per rilanciare la città

Un confronto franco e costruttivo, uno scambio di idee concrete e la sensazione positiva di avere come interlocutore lo Stato. È questo il clima che ha caratterizzato l’incontro avvenuto nei giorni sc...

Un confronto franco e costruttivo, uno scambio di idee concrete e la sensazione positiva di avere come interlocutore lo Stato. È questo il clima che ha caratterizzato l’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il Circolo di Partito Democratico di Paternò e la Commissione straordinaria che attualmente regge il Comune dopo lo scioglimento dell’ente.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del PD cittadino hanno augurato buon lavoro alla Commissione, consegnando una serie di proposte semplici, a basso impatto economico ma ritenute efficaci, finalizzate a rimettere Paternò sulla strada del vivere civile, dell’ordine e della tutela dei cittadini, favorendo al contempo la crescita sociale ed economica della città.

«Non chiediamo opere faraoniche – spiegano dal Circolo PD – ma piccoli interventi, quasi a costo zero, capaci di innescare una svolta concreta e arrestare la deriva di degrado che da troppo tempo attanaglia Paternò».

Le principali proposte avanzate

Sicurezza

La sicurezza resta una delle principali emergenze cittadine. Secondo il Circolo PD, soprattutto dopo il tramonto Paternò diventa “off-limits”, generando un vero e proprio coprifuoco psicologico. Da qui la richiesta di un tavolo permanente che coinvolga forze dell’ordine, Polizia municipale e Prefettura, per affrontare fenomeni come caporalato, sfruttamento, subaffitti irregolari e situazioni di grave degrado abitativo.

Centro storico e decoro urbano

Strettamente collegata alla sicurezza è la questione del centro storico, descritto come abbandonato e trasformato in un ghetto. Tra le criticità segnalate: parcheggio selvaggio, occupazione indebita degli spazi pubblici, carenza di controlli sulle attività commerciali, scarsa pulizia e mancanza di rispetto delle regole. Il ripristino del decoro urbano viene indicato come primo passo verso la normalità.

Piano urbanistico e sviluppo

Il PD individua nella revisione del piano urbanistico il vero volano dello sviluppo economico e sociale. Particolare attenzione viene chiesta per le zone artigianali e industriali, puntando su infrastrutture materiali e immateriali e sul reperimento di fondi regionali e nazionali.

Rifiuti e pulizia

Paternò viene definita “perennemente sporca”, dal centro alle periferie. Pur riconoscendo le responsabilità di una minoranza di cittadini incivili, il Circolo PD sottolinea la necessità di rivedere l’organizzazione del servizio, chiedendo chiarimenti sul capitolato, sulla frequenza della pulizia, sull’installazione dei cestini e sulla manutenzione di parchi e aiuole.

Pubblica illuminazione

Segnalata la presenza di intere strade al buio e centinaia di punti luce non funzionanti, nonostante appalti di manutenzione attivi. Il PD chiede maggiore controllo sull’esecuzione dei servizi.

Edilizia scolastica

Tra le priorità anche la manutenzione delle scuole, con l’invito a programmare interventi strutturali e intercettare finanziamenti pubblici.

Burocrazia e macchina amministrativa

La macchina comunale viene definita sottodimensionata e poco efficiente. Senza un rafforzamento del personale e dell’organizzazione, secondo il PD, diventa impossibile attrarre risorse e avviare processi di sviluppo.

Situazione finanziaria

Chiesto un quadro chiaro sul piano di riequilibrio finanziario, sul suo stato di attuazione e sulla sostenibilità nel tempo, tema su cui – viene sottolineato – in passato non c’è stata sufficiente trasparenza.

Viabilità e manutenzione strade

La circolazione stradale è descritta come caotica, anche per la carenza di vigili urbani e per una segnaletica spesso divelta. Le strade, inoltre, sono definite un “colabrodo”, con la necessità di interventi quotidiani almeno per ridurre le situazioni più critiche.

Vigili urbani e abusivismo

Il Circolo PD chiede il potenziamento temporaneo della Polizia municipale, anche tramite personale di altri comuni, e un’azione decisa contro l’abusivismo diffuso, auspicando un ruolo di coordinamento della Prefettura.

A firmare il documento è il segretario del Circolo PD di Paternò, dott. Salvatore Leonardi, che conclude rinnovando l’augurio di buon lavoro alla Commissione straordinaria, con l’auspicio che le proposte avanzate possano rappresentare un primo passo concreto verso il ritorno alla normalità amministrativa e civile della città.