PATERNO' - IL COMUNE ADERISCE A PROGETTO UILDM

L’Amministrazione comunale ha dato la propria disponibilità ed ha quindi aderito alle finalità del progetto “A Scuola di inclusione: giocando si impara”, proposto dall’UILDM e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avviso 1- 2018 ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 annualità 2018.

Il progetto, nell’ottica di promuovere e favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, prevede le seguenti azioni:

1) Interventi nelle scuole miranti ad educare per abbattere le barriere psicologiche;

2) Riqualificazione in ottica inclusiva di parchi gioco e/o aree verdi pubbliche;

3) Evento pubblico di sensibilizzazione;

4) Ridurre le ineguaglianze;

5) Fornire una educazione di qualità nella scuola;

6) Rendere la città e gli insegnamenti inclusivi e sostenibili.

Tutto ciò al fine di assicurare alle persone con disabilità una inclusione piena e sostenibile, partecipazione ad attività ludiche e sportive incluse le attività previste dal sistema scolastico. Il progetto avrà la durata di 18 mesi.