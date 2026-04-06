Paternò, il Comune cerca locali per nuove aule scolastiche: pubblicato l’avviso
Paternò, il Comune cerca locali per nuove aule scolastiche: pubblicato l’avviso
Paternò – Il Comune è alla ricerca di nuovi spazi da destinare ad aule scolastiche per il prossimo anno. La Commissione Straordinaria ha infatti pubblicato un avviso pubblico per individuare un immobile da prendere in affitto in vista dell’anno scolastico 2026-2027.
L’obiettivo è chiaro: reperire una struttura idonea ad ospitare almeno 20 aule, così da rispondere alle esigenze della popolazione studentesca del territorio.
I requisiti richiesti
L’immobile dovrà rispettare una serie di caratteristiche fondamentali. In particolare:
adeguata superficie e utilizzo esclusivo
accesso indipendente e buona raggiungibilità
condizioni di sicurezza e conformità alle normative vigenti
regolarità degli impianti e certificazioni
adeguata aerazione e servizi igienici sufficienti
aule con superficie minima di 36 metri quadrati
Inoltre, in caso di porzione di edificio, dovrà essere garantita una separazione funzionale dalle altre aree.
Come partecipare
I proprietari interessati potranno presentare la propria offerta entro le ore 12:00 del 19 maggio 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato nell’avviso.
La domanda dovrà includere:
descrizione dell’immobile
documenti del proprietario
visure catastali e titolo di proprietà
planimetria
relazione tecnica con indicazione del canone annuo
certificato di agibilità
Dal Comune precisano che si tratta di una ricerca di mercato: la presentazione delle offerte non comporta alcun diritto per i proponenti