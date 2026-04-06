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Paternò, il Comune cerca locali per nuove aule scolastiche: pubblicato l’avviso

Paternò, il Comune cerca locali per nuove aule scolastiche: pubblicato l’avviso

A cura di Redazione Redazione
06 aprile 2026 11:25
Paternò, il Comune cerca locali per nuove aule scolastiche: pubblicato l’avviso -
Paternò
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Paternò – Il Comune è alla ricerca di nuovi spazi da destinare ad aule scolastiche per il prossimo anno. La Commissione Straordinaria ha infatti pubblicato un avviso pubblico per individuare un immobile da prendere in affitto in vista dell’anno scolastico 2026-2027.

L’obiettivo è chiaro: reperire una struttura idonea ad ospitare almeno 20 aule, così da rispondere alle esigenze della popolazione studentesca del territorio.

I requisiti richiesti

L’immobile dovrà rispettare una serie di caratteristiche fondamentali. In particolare:

  • adeguata superficie e utilizzo esclusivo

  • accesso indipendente e buona raggiungibilità

  • condizioni di sicurezza e conformità alle normative vigenti

  • regolarità degli impianti e certificazioni

  • adeguata aerazione e servizi igienici sufficienti

  • aule con superficie minima di 36 metri quadrati

Inoltre, in caso di porzione di edificio, dovrà essere garantita una separazione funzionale dalle altre aree.

Come partecipare

I proprietari interessati potranno presentare la propria offerta entro le ore 12:00 del 19 maggio 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato nell’avviso.

La domanda dovrà includere:

  • descrizione dell’immobile

  • documenti del proprietario

  • visure catastali e titolo di proprietà

  • planimetria

  • relazione tecnica con indicazione del canone annuo

  • certificato di agibilità

Dal Comune precisano che si tratta di una ricerca di mercato: la presentazione delle offerte non comporta alcun diritto per i proponenti

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