PATERNO': IL COMUNE HA PREDISPOSTO ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE

Dalla giornata di ieri il Comune di Paternò ha predisposto attività di derattizzazione nelle seguenti vie: via Vittorio Emanuele, via Emanuele Bellia, Vi G.B. Nicolosi, via Roma, via Santa Caterina, via Giovanni Verga, Piazza Umberto, Piazza Santa Barbara, via Circumvallazione, via Libertà.

In contemporanea, il Terzo Settore Ecologia, Igiene, Sanità, Ambiente e Verde ha previsto la geolocalizzazione degli allacci agli scarichi delle caditoie stradali. Si eseguirà dunque la digitalizzazione e la georeferenzazione su cartografia dei dati riguardanti le autorizzazioni allo scarico e/o all'allaccio alla pubblica fogna, che consentirà di acquisire una visione più chiara sullo stato di fatto delle utenze dotate di autorizzazione, nonché una facilitazione nella ricerca e rilascio delle nuove, grazie alla digitalizzazione e catalogazione delle autorizzazioni rilasciate.

Il censimento ed il monitoraggio delle caditoie stradali riveste un duplice aspetto: il primo è quello di verificare lo stato di conservazione e/o manutenzione delle stesse, per il successivo intervento da parte degli uffici competenti al ripristino delle condizioni di funzionalità atta a prevenire e/o ridurre eventuali impatti ambientali ad eventi meteorologici particolarmente significativi. Il secondo aspetto riguarda la possibilità di quantificare e programmare eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione nell'ambito urbano a garanzia e salvaguardia della salute pubblica.