PATERNO'. IL CONSIGLIERE RUSSO ADERISCE A FORZA ITALIA

Novità per il consiglio comunale di Paternò.

Il consigliere Michele Russo, eletto nella lista “Azzurri” comunica l'adesione al partito di "Forza Italia".

Dichiara il consigliere: “La volontà di adesione al Partito di Forza Italia all’interno del Consiglio Comunale del Comune di Paternò, scelta che matura nella necessità di un nuovo percorso politico teso a dare rappresentanza al partito in cui sono nato e formato politicamente. Forza Italia rappresenta oggi una formazione partitica garantista, centrista ed europeista, vicina alla gente e al territorio e unica in grado di aggregare, concordemente e in armonia, i moderati e i liberali. A tal proposito vorrei ringraziare il coordinatore provinciale del partito On. Marco Falcone il quale, nel 2017, mi accolse con affetto nella grande famiglia di Forza Italia, contribuendo alla mia crescita umana e politica, diventando per me un fermo punto di riferimento. Sento il dovere di ringraziare anche il commissario cittadino Francesco Rinina, amico e compagno di mille battaglie, e proprio insieme a loro, ai simpatizzanti e ai militanti locali sono certo che Forza Italia a Paternò potrà raggiungere il livello che merita”.