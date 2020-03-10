PATERNO', IL GRUPPO CONSILIARE DI DIVENTERÀ BELLISSIMA CHIEDE DI SOSPENDERE I TRIBUTI LOCALI PER LE ATTIVITÀ' COMMERCIALI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMONaso: “In un momento di grande emergenza evitiamo lo sciacallaggio politico”"L’attuale momento di emergenza ci chiede buonsenso e responsabilità. Ciò vale anche per le istituzi...

Naso: “In un momento di grande emergenza evitiamo lo sciacallaggio politico”

"L’attuale momento di emergenza ci chiede buonsenso e responsabilità. Ciò vale anche per le istituzioni politiche che hanno il dovere di non ignorare il grido d’allarme di queste ore da parte di imprenditori, esercenti e fasce più deboli di cittadini. Per questo, chiediamo al sindaco di Paternò di intervenire con urgenza, valutando la proposta di sospendere momentaneamente l’iscrizione al ruolo dei tributi locali a carico di coloro i quali hanno una attività commerciale, assieme al possibile rinvio del pagamento delle bollette dei rifiuti e dell’acquedotto, fatte salvo quelle che rischiano eventuale prescrizione.

Occorre dare un segnale tangibile, forte e determinato.

Occorre che ognuno faccia la propria parte anche sul fronte economico con un mercato che è al collasso".

intervento dei consiglieri comunali di #diventeràbellissima Paternò, Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti: