PATERNO': IL LADRO DEGLI ADDOBBI COLPISCE ANCORA

Nuovi atti di sciacallaggio ai danni del negozio People Shop, sito in via Emanuele Bellia a Paternò.

Come già avvenuto per gli addobbi Natalizi, con il “prelevamento” notturno di stelle e fiori, anche in primavera il ladro non ha resistito alla tentazione. Così, qualche sera fa, una persona ha sradicato diverse piante e fiori posti in un vaso davanti all’attività commerciale.

Il tutto sotto gli occhi della telecamera che ha ripreso il fatto. Di certo, se questo esimio signore lo diceva al proprietario, siamo sicuri che avrebbe provveduto a comprargli dei fiori da piantare, evitando lo schifo che ha combinato. Piante per poche lire di valore, ma che dimostrano come si sia caduti in basso per alcuni aspetti.

Formale denuncia, è stata presentata presso la locale caserma dei carabinieri, nell’auspicio che il colpevole venga individuato, in modo da evitare il ripetersi di scene simili, che danno un’immagine non degna della nostra città.

Abbellire una strada, una piazza o una semplice vetrine, dà un’immagine più bella del nostro paese, ma che ci sia qualche idiota che aspetta per rubare due fiori o due stelle di Natale, ci porta veramente in basso.

