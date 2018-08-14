PATERNÒ: IL MAESTRO CHISARI AL "TOKYO CUP CHIBA OPEN"

Nella calda e umida giornata del 12 Agosto 2018 , numerosi atleti hanno versato sudore sul campo di gara della "TOKYO CUP CHIBA OPEN " , una competizione di Taekwondo svoltasi nella prefettura di Chib...

Nella calda e umida giornata del 12 Agosto 2018 , numerosi atleti hanno versato sudore sul campo di gara della "TOKYO CUP CHIBA OPEN " , una competizione di Taekwondo svoltasi nella prefettura di Chiba , a Funabashi , nel lontano Giappone.

Tra questi agonisti , non è mancata la partecipazione del maestro Francesco Chisari ,dell' ASD CHISARI TAEKWONDO DOJANG, recatosi come ogni anno fra Corea e Giappone al fine di cogliere aggiornamenti professionali. Riconfermata anche quest'anno, dopo il risultato già ottenuto nel 2017, la medaglia d'oro per il maestro Chisari che ha gareggiato nell'ambito delle Poomsae (una serie di tecniche codificate che simulano un combattimento ) , categoria "Master under 40".

"Vivere esperienze agonistiche , senza dubbio di alto valore formativo , ti colma oltretutto di molto entusiasmo. È questa stessa voglia di fare , insieme ai nuovi aggiornamenti , che tenterò di insegnare e trasmettere ai miei allievi al mio rientro. Inoltre non posso che ringraziare il maestro Young Sung Kim che ogni anno mi guida al raggiungimento di tali obiettivi e tutti coloro che mi sono vicini"; queste le parole del maestro che ci rende ancora volta orgogliosi del nostro taekwondo, una realtà che si dimostra essere in continua crescita.

S.P.

GUARDA QUI LE FOTO