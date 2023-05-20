PATERNO’; IL MALTEMPO PROVOCA ENORMI DANNI VVF AL LAVORO. TRAGEDIA SFIORATA IN VIA DELLA LIBERTA' -LE FOTO

Ha lasciato pesanti strascichi la perturbazione che ha attraversato la Sicilia, e uno dei Comuni più colpiti è stato proprio Paternò, insieme ad Adrano ed altri Comuni del comprensorio. Il forte vento...

Ha lasciato pesanti strascichi la perturbazione che ha attraversato la Sicilia, e uno dei Comuni più colpiti è stato proprio Paternò, insieme ad Adrano ed altri Comuni del comprensorio.

Il forte vento ha sradicato diversi alberi, alcuni dalla villa di Via Vittorio Emanuele, che sono finiti in una casa adiacente, facendo evacuare la famiglia presente dal piano superiore.

Danni in diverse zone del paese con la caduta di vari cartelloni pubblicitari e di un palo sito nella zona San Marco.

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato l’intera giornata senza sosta. Centinaia le foto e le segnalazioni inviate alla nostra redazione, grazie al prezioso contributo dei nostri affezionati e numerosi lettori.

Per qualsiasi emergenza, chiamare il 112 attendendo la risposta dell’operatore.