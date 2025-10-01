Paternò, il mistero dei lavori fantasma: segnale scaduto, cartelli ancora in strada e lavori mai eseguiti
PATERNO’ – Una segnalazione giunta in redazione mette in luce un disservizio che sta creando non pochi disagi ai residenti di via SS. Annunziata.
Secondo quanto riferito, già da oltre una settimana sono stati apposti i cartelli di divieto di sosta, che indicavano l’esecuzione di lavori stradali nel periodo compreso dal 22 al 29 settembre 2025. Tuttavia, a oggi – martedì 30 settembre – di interventi non vi è stata alcuna traccia.
Il risultato è che i residenti della zona, impossibilitati a parcheggiare le proprie auto, si trovano da giorni a convivere con un disagio inutile e crescente.
“Da oltre una settimana i cartelli ci impediscono di lasciare l’auto davanti casa – scrive un cittadino – ma non si è visto alcun mezzo né operai al lavoro. A questo punto ci chiediamo: che senso ha bloccare la sosta se i lavori non vengono eseguiti?”.
Le foto inviate dai lettori mostrano chiaramente la presenza dei segnali stradali con le date dei lavori ormai scadute, rimasti intatti sul posto senza che sia seguito alcun intervento.
Una situazione che i cittadini sperano possa trovare presto una soluzione, con l’auspicio che i lavori previsti vengano eseguiti senza ulteriori ritardi o, in alternativa, che i cartelli vengano rimossi per consentire almeno la normale fruizione degli spazi di parcheggio.