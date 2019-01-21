PATERNO', IL MOVIMENTO 5 STELLE CHIEDE UNA MAGGIORE FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOIl MoVimento 5 Stelle di Paternò, dopo le varie sollecitazioni e richieste da parte degli studenti che usufruiscono della sala lettura della biblioteca comunale, ha presentato...

Il MoVimento 5 Stelle di Paternò, dopo le varie sollecitazioni e richieste da parte degli studenti che usufruiscono della sala lettura della biblioteca comunale, ha presentato una mozione consiliare per impegnare l’amministrazione comunale a ristabilire l’orario continuato di apertura al pubblico dei locali, mantenendo l’orario pomeridiano anche nei mesi estivi. Con la mozione si chiede, inoltre, di pianificare una serie di progetti atti a valorizzare e migliorare uno strumento di aggregazione e di cultura come quello della biblioteca "Giovanbattista Nicolosi".

“I locali della biblioteca rappresentano per molti studenti paternesi un luogo di studio - affermano Claudia Flammia, Martina Ardizzone e Marco Gresta - e dopo l’emanazione della determina con la rimodulazione dei nuovi orari di apertura con la conseguente abrogazione dell’orario continuato e il rientro pomeridiano nei mesi estivi, in tanti per varie necessità legate soprattutto all’impegno nei vari atenei hanno chiesto, anche attraverso una petizione, il rispristino dell’apertura continuata. Crediamo fortemente che una buona Amministrazione Comunale dovrebbe impegnarsi a sostenere il diritto allo studio, mediante la rimozione di qualunque ostacolo di ordine economico, sociale e culturale. Quindi attraverso questo atto consiliare vorremmo dare un indirizzo politico al Sindaco chiedendo di valutare la possibilità di una nuova articolazione dell’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale al fine di non trascurare le sollecitazioni pervenute dagli studenti che beneficiano di tali servizi.”

MoVimento Cinque Stelle - Paternò