PATERNO': IL PALLONE D’ORO SICILIANO AL CENTROCAMPISTA DEL CANICATTI, BENEDETTO IRACI

Successo e grande partecipazione, ieri, (14 giugno ’19) nella suggestiva cornice del “Piccolo Teatro” di Paternò, per la IV edizione degli Awards of Football Stars. Premi e riconoscimenti a giocatori,...

Successo e grande partecipazione, ieri, (14 giugno ’19) nella suggestiva cornice del “Piccolo Teatro” di Paternò, per la IV edizione degli Awards of Football Stars. Premi e riconoscimenti a giocatori, tecnici, dirigenti, giornalisti e addetti a i lavori legati al mondo del calcio dilettantistico siciliano e che, nel corso della stagione appena trascorsa, si sono distinti nei rispettivi ambiti.

Un parterre ricchissimo composto da sportivi provenienti da tutta l’isola, nonché,ospiti d’eccezione, fra questi, il centrocampista del Catania, Maurizio Anastasi, il vice presidente della Lega dilettanti e presidente Lnd Calcio Femminile, Sandro Morgana, al quale è stato inoltre assegnato il “Premio alla Carriera”.

Momento clou della serata, la consegna del premio più ambito, il Pallone d’oro siciliano, assegnato al centrocampista palermitano del Canicattì, Benedetto Iraci.

In nomination vi erano Daniele Ancione (Calcio Biancavilla); Alfio Chiavaro (Licata); Daniele Arena (M.di Ragusa); Giorgio Cicirello (Città di S. Agata) e Simone Abate (C. San Pio X).

Assegnazione che è stata affidata alla preferenza degli utenti Facebook che, tramite la piattaforma social, hanno decretato la vittoria di Iraci.

“Sono soddisfatto ed entusiasta per la buona riuscita dell’evento – commenta il patron Carmelo Licciardello. Un altro successo che conferma come, piano piano , grazie ad un team di grandi professionisti componenti del comitato degli Awards of Football stars ( Rosario Sortino, Franco Anastasi, Alessandro Marino, Francesco Sampirisi, Alfredo Scinà, Angelo Busetta, Renato Marletta) stiamo crescendo e migliorando la manifestazione anno dopo anno.”

Di seguito i premi assegnati nel corso della serata la cui conduzione è stata affidata alla giornalista

Federica Zammataro.

Settore Giovanile:

SETTORE GIOVANILE: POL. CALCIO SICILIA (UNDER 15 e UNDER 17 REGIONALI) - CAMARO 1969 (JUNIORES

REGIONALI) – ACADEMY KATANE SCHOOL (UNDER 15 SPERIMENTALI REGIONALI)

REGIONALI) – ACADEMY KATANE SCHOOL (UNDER 15 SPERIMENTALI REGIONALI) PREMIO 1^ CATEGORIA: ASD NUOVA RINASCITA - ASD PALAGONIA - ASD VALDINISI CALCIO –

CASTELLUCESE – ASD CITTA’ DI COMISO - ASD ARMERINA CALCIO .

CASTELLUCESE – ASD CITTA’ DI COMISO - ASD ARMERINA CALCIO . PREMIO PROMOZIONE: ASD S. CIRO E GIORGIO MARINEO - ASD CEPHALEDIUM - ASD CITTA’ DI RAGUSA .

DIRIGENTE AWARD: CLAUDIO CAMMARATA (Segretario Generale Licata Calcio)

LADY AWARD: MARTINA COSTA ( Responsabile Academy Sicula Leonzio)

PREMIO ECCELLENZA: ASD LICATA CALCIO -ASD MARINA DI RAGUSA

PREMIO SQUADRE VINCENTI PLAY OFF: ASD CALCIO BIANCAVILLA -ASD REAL SIRACUSA -ASD DON CARLO

MISILMERI

MISILMERI PREMIO SQUADRE VINCENTI COPPA ITALIA: ASD CANICATTI’ - ASD CITTA’ DI RAGUSA - ASD CITTA’ DI

COMISO

COMISO PREMIO ALLENATORI ECCELLENZA: Francesco Di Gaetano (Calcio Biancavilla) – Salvatore Utro (Marina di

Ragusa) e Giovanni Campanella

Ragusa) e Giovanni Campanella PREMIO ALLENATORI PROMOZIONE: Giuseppe Pagano (Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo) - Filippo Raciti

(Città di Ragusa) – Vittorio Jemma (Acicatena) - Giancarlo Ferrara (Asd Cephaledium

(Città di Ragusa) – Vittorio Jemma (Acicatena) - Giancarlo Ferrara (Asd Cephaledium DISCIPLINA SPORTFISIO: Camaro 1969 (Eccellenza) – Monreale (Promozione) – Futura Brolo (1^ categoria)

GIORNALISTA E TRASMISSIONE TELEVISIVA: Attilio Scuderi (Giornalista) - GLOBUS TV (Trasmissione

Televisiva) –

Televisiva) – PREMIO ALLA” PROFESSIONALITA’ SALVO VADALA’ ”: Saro Marangio (Asd Marina di Ragusa)

PREMIO ECCELLENZA CALCISTICA: Elio Gervasi (Sportivo)

PREMIO ALLA CARRIERA: Dott. Sandro Morgana (Vice-Presidente LND e Presidente Calcio Femminile LND)

PREMIO CAPOCANNONIERI: Antonio Cannavò (Eccellenza) –Salvo Albeggiano (Promozione) –Santo Salerno

(1^ Categoria)

Gianluca Ruffino

PATERNO': IL PALLONE D’ORO SICILIANO AL CENTROCAMPISTA DEL CANICATTI, BENEDETTO IRACI