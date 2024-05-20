PATERNO'- IL PARCO DEL SOLE DIVENTA UN LABORATORIO ARTISTICO PER L'EVENTO CITTÀ GREEN ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ENOSIS

Domenica 19 Maggio, il parco Giovanni XXIII di Paternò si è trasformato in un laboratorio artistico all'aperto, ospitando l'evento CITTÀ GREEN. Questo progetto, ideato da ENOSIS, ha visto la partecipa...

Domenica 19 Maggio, il parco Giovanni XXIII di Paternò si è trasformato in un laboratorio artistico all'aperto, ospitando l'evento CITTÀ GREEN. Questo progetto, ideato da ENOSIS, ha visto la partecipazione entusiastica delle scuole primarie del territorio, coinvolte in un concorso sul tema dell'ecosostenibilità e della valorizzazione del territorio.

L'iniziativa ha avuto come protagonista l'alunna G.L. della Scuola "Lombardo Radice", vincitrice del concorso. Il suo disegno, selezionato da una giuria di artisti locali composta dal Prof. D'Angelo, dal Prof. E. Cartalemi e da Mariagrazia Distefano, è stato riprodotto su pannelli di cartongesso, offrendo un'importante opportunità di espressione artistica e contribuendo a sensibilizzare la comunità sull'importanza della sostenibilità ambientale.

La mattinata è stata caratterizzata dalla partecipazione attiva di insegnanti, genitori e alunni delle scuole che hanno aderito all'iniziativa di ENOSIS. L'evento ha creato un'atmosfera di condivisione e impegno verso un futuro più verde e consapevole.

ENOSIS ha annunciato che prossimamente si terrà la premiazione dei vincitori presso la biblioteca comunale G.B. Nicolosi, in una data ancora da stabilire.