Paternò, il PD propone Giancarlo Ciatto sindaco: appello al centrosinistra

Verso le prossime elezioni amministrative, i democratici chiedono un fronte progressista unito e propongono l'apertura di un tavolo per costruire un'alternativa politica.

Il Partito Democratico di Paternò rompe gli indugi e lancia un appello alle forze progressiste della città per costruire una coalizione unitaria in vista delle prossime elezioni amministrative. Al centro della proposta anche il nome di Giancarlo Ciatto, la cui candidatura a sindaco viene messa a disposizione della coalizione.

A seguito del direttivo di circolo del 21 ottobre 2026, il PD sollecita l'apertura immediata di un confronto politico per definire programma, priorità e leadership, indicando anche le primarie come possibile strumento di scelta condivisa.

Di seguito il comunicato stampa integrale del Partito Democratico di Paternò.

IL COMUNICATO INTEGRALE

NOTA STAMPA

A seguito del direttivo di Circolo del 21 ottobre 2026, il Partito Democratico di Paternò lancia un appello chiaro a tutto il fronte progressista e alle forze migliori della città: non c’è più tempo da perdere.

Ad un anno dallo scioglimento per mafia, Paternò attraversa una crisi gravissima e ha bisogno di un’alternativa forte e credibile per evitare che torni a governare chi, a partire dalla destra, è responsabile del degrado attuale. L’unica strada possibile è un centrosinistra unito.

Per questo proponiamo di aprire subito un tavolo dell’alternativa per definire insieme il programma, le priorità e una leadership collettiva. Serve superare i tatticismi, stabilire regole chiare e scegliere la guida del progetto attraverso un metodo partecipato e trasparente, come lo strumento delle primarie.

In questo percorso, il circolo del PD mette a disposizione della coalizione la candidatura a sindaco di Giancarlo Ciatto, figura autorevole e adatta a guidare il cambiamento.

Il momento di agire è adesso, per restituire un futuro e una speranza alla nostra comunità.