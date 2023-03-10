PATERNO'. IL "PICCOLO" ALESSANDRO ALLE FASI NAZIONALI DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO.

Un orgoglio non solo per Mamma e Papà ma anche per tutta la Città di Paterno’.Alessandro Giancola 10 anni, frequenta il 5° anno della scuola primaria all’ IC. Marconi di Paterno’ nella succursale dei...

Un orgoglio non solo per Mamma e Papà ma anche per tutta la Città di Paterno’.

Alessandro Giancola 10 anni, frequenta il 5° anno della scuola primaria all’ IC. Marconi di Paterno’ nella succursale dei Falconieri, grazie alla sue capacità dopo varie fasi eliminatorie è riuscito a conquistare il posto per la finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

Alessandro, sabato 11 Marzo avrà con sé solo qualche penna e due fogli bianchi per sfidare altri dieci concorrenti che provengono da altri capoluoghi della provincia, Alessandro è l'unico a concorrere e a rappresentare tutta Paterno' nella categoria delle scuole primarie, grande soddisfazione pure le Maestre Concetta Caccamo e Antonella Virgillito che da cinque anni con tanto amore e dedizione preparano Alessandro non solo nel mondo scolastico ma anche nella vita fuori le mura scolastiche.

Alessandro è impegnato anche nel sociale e continuerà a rappresentare Paterno' anche nel mondo della politica, in carica al Comune come Baby Consigliere.

Comunque vada è un successo, ma tutta Paterno' si sta preparando per un caloroso Forza Alessandro e forza Paterno'.