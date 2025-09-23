Paternò, il presidente del Consiglio Tripoli presenta interrogazione sul mancato servizio scuolabus: “Sindaco e assessore diano risposte”

PATERNO’ – Avvio di anno scolastico complicato per molte famiglie paternesi, costrette a fare i conti con l’assenza del servizio di trasporto scolastico comunale. Nei primi giorni di scuola, infatti,...

PATERNO’ – Avvio di anno scolastico complicato per molte famiglie paternesi, costrette a fare i conti con l’assenza del servizio di trasporto scolastico comunale. Nei primi giorni di scuola, infatti, lo scuolabus non è entrato in funzione, causando difficoltà soprattutto agli studenti residenti nelle zone periferiche della città.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente del Consiglio comunale, Marco Tripoli, che ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco e all’assessore alla Pubblica Istruzione.

Il documento pone tre domande precise:

quali siano le cause del disservizio;

quali provvedimenti l’Amministrazione intenda adottare per garantire il ripristino immediato ed efficiente del servizio;

se siano previste soluzioni alternative per assicurare il diritto al trasporto scolastico, con particolare attenzione ai quartieri più decentrati.

“Il servizio scuolabus non è un optional, ma un diritto e un supporto fondamentale per tante famiglie – ha dichiarato Tripoli –. Mi auguro risposte concrete e rapide, nell’interesse esclusivo dei nostri ragazzi e della comunità”.

L’interrogazione approderà in Consiglio comunale nei prossimi giorni, mentre le famiglie restano in attesa di novità certe sui tempi del ritorno in funzione del servizio.