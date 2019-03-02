PATERNO': IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019
A cura di Redazione
02 marzo 2019 13:24
PROGRAMMA 2019
- Domenica 3 marzo ORE 20.30 “FESTA DANZANTE IN PIAZZA TRICOLORE", da noi il protagonista sei tu.
presenta Lady Gogo & Sovranity con la partnership delle scuole di Danza.
- premiazione maschera bimbi più bella
- Gadgets per tutti
- Lunedi' 4 marzo - ORE 18 PALAZZO DELLE ARTI " - Se vuoi sognare divertiti a ballare" , mostra cartelloni del cinema Walt Disney
- Martedì 05 Marzo - ORE 16 - Sfilata gruppi in maschera scuole di Paterno', partenza da Villa Moncada, seguirà spettacolo in piazza Indipendenza
