PATERNO': IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019

PROGRAMMA 2019Domenica 3 marzo ORE 20.30 “FESTA DANZANTE IN PIAZZA TRICOLORE", da noi il protagonista sei tu.presenta Lady Gogo &amp; Sovranity con la partnership delle scuole di Danza.- premiazione m...

02 marzo 2019 13:24
Paternò
News
PROGRAMMA 2019

  • Domenica 3 marzo ORE 20.30 “FESTA DANZANTE IN PIAZZA TRICOLORE", da noi il protagonista sei tu.
    presenta Lady Gogo & Sovranity con la partnership delle scuole di Danza.
    - premiazione maschera bimbi più bella
    - Gadgets per tutti
  • Lunedi' 4 marzo -  ORE 18 PALAZZO DELLE ARTI " - Se vuoi sognare divertiti a ballare" , mostra cartelloni del cinema Walt Disney
  • Martedì 05 Marzo - ORE 16 - Sfilata gruppi in maschera scuole di Paterno', partenza da Villa Moncada, seguirà spettacolo in piazza Indipendenza

