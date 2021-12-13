PATERNO’: IL RITORNO DEL LADRO DI ADDOBBI NATALIZI

Dopo la denuncia dello scorso anno, torna il ladro di addobbi in via E. Bellia a Paternò anticipando l’arrivo di Babbo Natale.

In un marciapiede centralissimo, in cui un negozio aveva allestito, a proprie spese, un bellissimo angolo natalizio per respirare aria di festa.

Ma il solito incivile, forse lo stesso dello scorso anno, poco dopo le 5 del mattino ha pensato bene di razziare stelle e addobbi natalizi. Il tutto veniva ripreso dalle telecamere di sorveglianza, e si valuta la possibilità di una denuncia.

Un gesto vergognoso, sintomo non certo di povertà ma di pura mancanza di rispetto verso il proprio paese e verso gli altri.

Se l’autore del ladro non poteva permettersi gli addobbi, bastava dirlo e in tanti si sarebbero prodigati ad aiutarlo, anche se qui non si parla di cibo o di prodotti essenziali.

Ringraziamo l’autore del gesto, per avere mostrato a tutti la sua indole da cleptomane, ricordandogli che non sempre può andare bene. Buon Natale comunque…