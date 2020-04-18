PATERNO' "IL SINDACO COMUNICA, CHE I BUONI SPESA SARANNO TUTTI CONSEGNATI ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA"

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO"Comunico a tutti i nostri concittadini paternesi che già dall'inizio della settimana sono in distribuzione i buoni spesa e so quanto sono necessari per le famiglie in questo m...

"Comunico a tutti i nostri concittadini paternesi che già dall'inizio della settimana sono in distribuzione i buoni spesa e so quanto sono necessari per le famiglie in questo momento particolare. Visto che sono interessati moltissimi nuclei familiari, per la distribuzione dei buoni abbiamo aggiunto ai nostri messi notificatori anche i nostri agenti di Polizia Municipale.

Quindi rassicuro tutti che entro la settimana prossima sarà completata la consegna dei buoni, che verranno recapitati direttamente al domicilio indicato nella propria richiesta. Si parla di una somma importante: circa mezzo milione di euro, di cui quasi 100 mila già distribuiti.

Naturalmente c’è un impegno dietro che non è da tutti compreso, da parte dei nostri Servizi Sociali, che stanno svolgendo un lavoro encomiabile e difficile. Si tratta di denaro pubblico e per questo l’attenzione deve essere massima. La Guardia di Finanza ed i Carabinieri potranno effettuare controlli sulle autocertificazioni per verificare la veridicità di quanto i cittadini hanno dichiarato nelle istanze presentate. Dico che è corretto così, perché è nostra intenzione è quella di aiutare davvero chi ne ha più bisogno, senza ingiustizie.

Questi buoni spesa andranno a tutti quei cittadini davvero in difficoltà, a tutti quelli cui nelle ultime settimane possiamo dire che è davvero cambiata la vita. Nonostante questo abbiamo cercato di mettere insieme ulteriori somme del Comune di Paternò, oltre che ulteriori 3mila euro messi in campo dall’Azienda Municipalizzata Acquedotto, anticipando i tempi rispetto a Stato e Regione Siciliana.

Ci sono Associazioni ed imprenditori privati che si sono messi a disposizione donando beni alimentari, è stato attivato il “Carrello solidale”, diversi professionisti vicini alla giornalista Francesca Coluccio si sono anch’essi messi a disposizione. Oltre a questo vi sono anche i buoni farmacia e di ieri una bellissima notizia: l’impegno da parte della Fondazione “Michelangelo Virgillito” che grazie alla immensa disponibilità di Padre Francesco La Porta donerà ulteriori 15mila euro per l’acquisto di beni di prima necessità. Non lasceremo nessuno indietro".