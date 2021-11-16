PATERNO’: IL SINDACO NINO NASO AZZERA LA GIUNTA

Inizia con largo anticipo la campagna elettorale a Paternò, con il sindaco Nino Naso che con determina sindacale numero 45 del 16-11-2021 azzera la Giunta Comunale e manda a casa, momentaneamente, tut...

Inizia con largo anticipo la campagna elettorale a Paternò, con il sindaco Nino Naso che con determina sindacale numero 45 del 16-11-2021 azzera la Giunta Comunale e manda a casa, momentaneamente, tutti gli assessori.

Questo sicuramente a seguito di discussioni interne, che porteranno alle nuove alleanze in vista delle elezioni della prossima primavera. Con questo atto, pubblicato qualche minuto fa sull’albo pretorio del Comune, l’ex vicesindaco Ignazio Mannino, Francesca Chirieleison, Rossana Natoli, Luigi Gulisano, Salvatore Tomasello, Roberto Faranda e Pietro Cirino, non sono più assessori della Giunta Naso.

Con lo stesso atto, il sindaco comunica che a breve sarà nominata la nuova Giunta, in cui, oltre ad alcuni assessori che probabilmente saranno riconfermati, saranno inseriti dei nomi nuovi che potrebbero sostituire qualcuno degli uscenti, si vocifera che almeno due degli uscenti potrebbero non venire riconfermati.

Abbiamo provato a contattare il sindaco, ma al momento il suo numero risultava irraggiungibile.