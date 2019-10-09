PATERNÒ: IL SINDACO NINO NASO TRA I SINDACI DELL'ANCI SICILIA

All’Assemblea dei sindaci siciliani, presieduta da Leoluca Orlando , sono stati eletti i 21 delegati siciliani che parteciperanno alla XXXVI Assemblea annuale unitamente alla XIX assemblea congressual...

All’Assemblea dei sindaci siciliani, presieduta da Leoluca Orlando , sono stati eletti i 21 delegati siciliani che parteciperanno alla XXXVI Assemblea annuale unitamente alla XIX assemblea congressuale nazionale che si svolgerà ad Arezzo dal 19 al 21 novembre. Tra gli eletti c’è il sindaco di Paternò – Nino Naso – che ha ricordato la funzione programmatica dell’ANCI rispetto ai temi fondamentali per il funzionamento degli enti locali. “La mia elezione è per me motivo di orgoglio e dovrebbe esserlo anche per tutta la città di Paternò, che conferma il suo ruolo in un contesto più amplio come quello nazionale. Come amministratore di una città complessa e problematica spero di dare il mio contributo per il bene non solo della mia, ma di tutte le comunità “.

“In un momento di estrema criticità per gli enti locali, avvieremo insieme agli altri sindaci un confronto serrato con le parti sociali e le associazioni di categoria che ci permetterà – spiegano il presidente e il segretario generale dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano – di presentare al governo regionale e ai gruppi parlamentari all’Ars una piattaforma contenente varie proposte per migliorare l’attuale legislazione regionale e favorire il rilancio dei territori. In questo contesto, importanza centrale avranno le proposte in tema di ridefinizione della “governance”, della semplificazione amministrativa e della finanza degli enti locali”.