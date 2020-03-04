95047

PATERNO', IL SINDACO SMENTISCE CASO DI CORONAVIRUS

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un ricovero per un sospetto caso di coronavirus riguardante una concittadina di Paternò:“Intendo comunicare che la notizia è del tutto infondata – dichiara...

A cura di Redazione Redazione
04 marzo 2020 15:45
PATERNO', IL SINDACO SMENTISCE CASO DI CORONAVIRUS -
News
Condividi

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un ricovero per un sospetto caso di coronavirus riguardante una concittadina di Paternò:

“Intendo comunicare che la notizia è del tutto infondata – dichiara il Sindaco di Paternò Nino Naso – Si tratta di una fake news, di una bufala.

Il primo cittadino è voluto così intervenire per arginare la psicosi da coronavirus.

Il primo cittadino è voluto così intervenire per arginare la psicosi da coronavirus.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047