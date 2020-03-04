PATERNO', IL SINDACO SMENTISCE CASO DI CORONAVIRUS
Nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un ricovero per un sospetto caso di coronavirus riguardante una concittadina di Paternò:“Intendo comunicare che la notizia è del tutto infondata – dichiara...
A cura di Redazione
04 marzo 2020 15:45
Nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un ricovero per un sospetto caso di coronavirus riguardante una concittadina di Paternò:
“Intendo comunicare che la notizia è del tutto infondata – dichiara il Sindaco di Paternò Nino Naso – Si tratta di una fake news, di una bufala.
Il primo cittadino è voluto così intervenire per arginare la psicosi da coronavirus.
