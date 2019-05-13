PATERNO’: IL TEAM MARLETTA ‘SBANCA’ IL “KIDS CUP 2019”
Si sono svolti il 12 Maggio 2019 a Barcellona Pozzo di Gotto, il “2nd Kids Cup” Torneo Interregionale di Taekwondo dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni.
Alla manifestazione hanno partecipato circa 400 atleti e 40 squadre.
Il Team Paternese diretto da Tony Marletta ha ottenuto ben 20 Medaglie su 20 atleti presentati.
Ricco il medagliere con ben 9 Ori ,6 Argento e 5 Bronzo.
Il team Marletta si è aggiudicato il primo posto come società sia negli Esordienti ( 5-9 anni), nella classifica cadetti B (10-11 anni) ed in quella generale ,come accadde nell'edizione del 2018.
La Squadra del Maestro Tony Marletta si conferma una solida realtà in crescita sul territorio,una fucina di campioni che “sforna” atleti facendo ben sperare in un futuro florido per questo sport olimpico.
ORO:
Giovanni Maugeri
Francesco Parisi
Salvatore Ciccia
Antonio Grasso
Michael Maurici
Asia Sofia Marletta
Ludovica Alessia Grazioso
Matteo Imbrogiano
Gaetano Virgillito
ARGENTO:
Simone Ciccia
Cloe Vittoria Marletta
Maria Ardizzone
Francesco Barbaro Befumo
Rachele Befumo
Michael Peci
BRONZO:
Alessandro Virgillito
Eleana Karola Marletta
Luca Sanfilippo
Francesco Lauria
Francesco Gabriele Borzì
Gianluca Ruffino