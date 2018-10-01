PATERNO': IL TEAM MARLETTA "SBANCA" LONDRA, CON 3 ORI
Si sono svolti a Londra, Inghilterra, i “The London International Open 2018” presso il distretto sportivo “Lee valley athletics centre” a Nord di Londra presenti 400 atleti e 6 nazioni .
La squadra paternese di Taekwondo diretta da Tony Marletta ottiene il 100% del risultato vincendo tre importanti medaglie d’oro su tre atleti portati a Londra.
ORO per Asia Marletta ,classe 2009 che al primo incontro vince 24 a 2 al primo round contro per K.O contro Gran Bretagna,approda in finale contra INDIA vincendo per K.O al primo round nei primi 10 secondi diventando Campionessa internazionale in Gran Bretagna.
ORO per Giovanni Maugeri,5 anni,che al primo incontro affronta l’atleta l’inglese 28 a 22 e vince la finale contro il validissimo atleta della POLONIA 41 a 31.
ORO per Gabriele Rau ,13 anni ,classe 2005 che nella fase eliminatoria combatte contro l’atleta della Horizon tkd Academy battendolo 27 a 4 per gap point (superiorità),approda in semifinale contro Sabunam ,atleta della nazionale inglese avendo la meglio per 29 a 27 in un incontro tiratissimo di altissimo livello tecnico tattico ,in finale vince 35 a 25 conquistando anche lui il gradino più alto del podio.
Piccoli grandi atleti che si allenano giornalmente raggiungendo alti livelli sin da piccoli,una fabbrica di campioni che Paternò possiede nel proprio territorio , competenza ,passione e professionalità sono la chiave dei successi di questa squadra che stupisce sempre di più.