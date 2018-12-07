PATERNÒ: IL TEAM TAEKWONDO MARLETTA NELLA STORIA, SI LAUREA SQUADRA CAMPIONE D'EUROPA CON TRE CAMPIONI EUROPEI.
Il Centro Sportivo Taekwondo Marletta si è aggiudicato il medagliere più ambito in tutta Europa, salendo sul gradino più alto del podio.
Si sono svolti, dal 3 al 4 Dicembre 2018 in Spagna precisamente a Oropesa del Mar gli “European Clubs Championships 2018” il Campionato europeo per club organizzato dalla World Taekwondo Europe.
Alla manifestazione erano presenti 28 nazioni 1.270 atleti e 280 squadre.
Il Team paternese affiliato alla FITA - FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO diretto dal Maestro Tony Marletta si laurea SQUADRA CAMPIONE D’EUROPA ,confermandosi migliore squadra del continentale Europeo.
Grazie allle prime storiche medaglie europee mai vinte in questa competizione dall’Italia, questi sono i risultati raggiunti:
- 3 ORO per:
Asia Marletta CAMP. EUROPEA
Antonio Grasso CAMP. EUROPEO
Marika Virgillito CAMP. EUROPEA
- 1 ARGENTO
Michael Peci
- 1 BRONZO
Michael Maurici.
Buona la preparazione di Gaetano Virgillito,Aurelio Pennisi,Rachele Befumo,Gabriele Rau,Francesco Borzí e Giorgia Catena.