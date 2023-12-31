PATERNO'. IL TOMBOLONE DI FINE ANNO DI ENOSIS: UNA FESTA DI INCLUSIONE E RICORDO

Il Tombolone di fine anno organizzato da ENOSIS, con il patrocinio del Comune di Paternò, si è rivelato un successo straordinario, trasformando l'evento in un'esperienza indimenticabile di inclusione...

Il Tombolone di fine anno organizzato da ENOSIS, con il patrocinio del Comune di Paternò, si è rivelato un successo straordinario, trasformando l'evento in un'esperienza indimenticabile di inclusione sociale. L'iniziativa, ideata con cura dall'associazione, ha coinvolto una vasta gamma di partecipanti, tra adulti, bambini e anziani, creando un'atmosfera vibrante di divertimento, condivisione e gioia.

Il cuore dell'evento ha pulsato all'interno dei locali di "Un Nonno per Amico", dove ENOSIS ha reso omaggio a Gaetano Virgillito. Quest'ultimo è stato commemorato attraverso un'esposizione di presepi e opere artigianali, realizzate con maestria dal talentuoso artista prematuramente scomparso. Questo tocco artistico ha aggiunto un elemento di emozione e significato profondo alla celebrazione, creando un ponte tra il presente e la memoria di un individuo che ha contribuito in modo significativo alla comunità.

L'evento ha ricevuto un ulteriore impulso grazie alla generosità degli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa.

Grazie alla collaborazione di queste aziende, è stato possibile garantire regali per tutti i partecipanti, contribuendo così a rendere la festa ancora più speciale e inclusiva.