PATERNÒ. IL VENTO SPEZZA GROSSI RAMI DI ALBERI ALLA VILLA
L'Epifania 2024 è stata caratterizzata da forti raffiche di vento anche a Paternò.Il fenomeno, che ha interessato l'intero comprensorio etneo, ha causato vari disagi, tra cui la caduta di alberi in al...
L'Epifania 2024 è stata caratterizzata da forti raffiche di vento anche a Paternò.
Il fenomeno, che ha interessato l'intero comprensorio etneo, ha causato vari disagi, tra cui la caduta di alberi in alcune zone.
All'interno della villa comunale di Paternò, il vento ha spezzato grossi e lunghi rami di alberi, per fortuna senza provocare feriti.
I tecnici comunali sono intervenuti per rimuovere i rami caduti e mettere in sicurezza l'area.
Le previsioni meteo per le prossime ore prevedono ancora la possibilità di forti raffiche di vento. Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione e di evitare di sostare in prossimità di alberi e strutture pericolanti.