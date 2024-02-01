PATERNÒ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ASSENTE IN VIA BERGAMO E DINTORNI: "COSTRETTI A USARE I CELLULARI COME TORCE"

Riceviamo e pubblichiamo l'ennesimo sfogo da parte dei residenti della Via Bergamo e le strade circostanti si trovano nell'oscurità più totale da circa una settimana, poiché un'interruzione nell'eroga...

Riceviamo e pubblichiamo l'ennesimo sfogo da parte dei residenti della Via Bergamo e le strade circostanti si trovano nell'oscurità più totale da circa una settimana, poiché un'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica ha gettato l'intera area in una situazione di disagio e insicurezza.

La mancanza di illuminazione non solo ha generato preoccupazione tra gli abitanti locali, ma ha anche reso estremamente difficile il transito per i pedoni.

Senza la luce necessaria, le strade sono diventate trappole oscure, costringendo le persone a muoversi con l'ausilio di torce elettriche dei loro telefoni cellulari (come da foto ) a rischiare di imbattersi in situazioni potenzialmente pericolose. La situazione è diventata così critica che anche il più banale degli spostamenti è diventato un'impresa rischiosa, alimentando una crescente sensazione di paura e preoccupazione tra i residenti.

Sebbene alcune porte di ingresso degli edifici offrano un minimo di luce grazie alle loro portinerie illuminate, questa situazione è tutt'altro che sostenibile nel lungo termine. I cittadini si trovano ora a chiedersi quanto tempo sarà necessario per risolvere questo problema, che inizialmente sembrava essere un semplice guasto tecnico ma che sta dimostrando di avere ripercussioni significative sulla sicurezza e sul benessere della comunità.

La lentezza delle autorità nel fronteggiare questa emergenza ha provocato crescente frustrazione tra i residenti, che si rivolgono alle istituzioni competenti con una domanda pressante: quando potranno finalmente vedere risolto questo problema fondamentale per il loro benessere e la loro sicurezza?