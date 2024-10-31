PATERNO'. IMMAGINI DI DEGRADO AL CIMITERO DI PATERNÒ: I LETTORI DENUNCIANO LA MANCANZA DI MANUTENZIONE

Nuove segnalazioni sullo stato di degrado che affliggono i cimiteri di Paternò. Diverse immagini inviate dagli utenti testimoniano una condizione di abbandono e incuria che preoccupa molti cittadini,...

Nuove segnalazioni sullo stato di degrado che affliggono i cimiteri di Paternò. Diverse immagini inviate dagli utenti testimoniano una condizione di abbandono e incuria che preoccupa molti cittadini, in particolare alla vigilia della commemorazione dei defunti, prevista per il 2 novembre.

Le foto rivelano gravi carenze nelle condizioni igieniche e strutturali del sito: erbacce che proliferano senza controllo, pavimenti sporchi, botole fatiscenti posizionate sopra buche nel terreno, e attrezzi abbandonati nei pressi delle aree di sepoltura. A peggiorare la situazione, si segnala anche una persistente mancanza d'acqua, una condizione che rende ancora più difficile mantenere un minimo di decoro all'interno del cimitero.

Per i visitatori, che si recano in questi giorni per rendere omaggio ai propri cari, lo stato di abbandono rappresenta un autentico sfregio, un’umiliazione alla memoria dei defunti e al rispetto che meritano.

I cittadini richiedono un intervento immediato del Comune di Paternò per ripristinare almeno i livelli minimi di pulizia e decoro in vista della ricorrenza.

La speranza è che l’amministrazione risponda a questo appello e dia avvio a interventi di manutenzione e pulizia tanto attesi quanto necessari.

Pier Paolo Nicotra