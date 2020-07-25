PATERNO’: “In a Legend – Disclosure”: disponibile su Amazon

Dal 22 luglio sarà disponibile su Amazon, in formato cartaceo che ebook. disponibile per gli abbonati a Kindle Unlimited.Un appassionato romanzo di amore, avventura e fantasia, adatto a tutte le età.A...

Dal 22 luglio sarà disponibile su Amazon, in formato cartaceo che ebook. disponibile per gli abbonati a Kindle Unlimited.Un appassionato romanzo di amore, avventura e fantasia, adatto a tutte le età.

Antonietta Fusto e Valeria Messina parlano di crescita personale e coraggio, servendosi dello sfondo fantastico che regalano i quattro elementi: acqua, terra, aria e fuoco.

E se una semplice leggenda stravolgesse il tuo futuro?

Cresciamo educati e abituati a una realtà poco piacevole con principi ben precisi, dove sogni e fantasia, col tempo, diventano sacrificabili. Ma se fossimo noi a reprimere ciò che è realmente il nostro animo? Se una forza straordinaria si nascondesse dentro ognuno di noi, in attesa di essere scoperta, usata o... sfruttata?

Josephine Seawater si ritiene una ragazza forte. I suoi amici, zia Lely e un carattere diffidente è ciò che si ritrova ad avere dalla morte di sua madre. Ma quando la sua realtà verrà inondata da bugie e le sue debolezze riemergeranno dagli abissi del passato, la sua vita vacillerà.

Chi le starà vicino? A chi si aggrapperà stavolta?

Occhi travolgenti e mari in tempesta popolano i suoi sogni.

Mancanze, ostacoli e sentimenti metteranno a dura prova le sue scelte.

Invasa da problemi futili e sorpresa dal un padre, partito per lavoro, che si ripresenta nella sua vita, portando con sé un’assurda rivelazione, è del tutto ignara di come la sua vita cambierà da un incontro che lei ritiene casuale. E capirà che incubi e strane coincidenze sono solo l’inizio.

E se questi sogni potessero diventare realtà?

Biografia

Lely e Enny (classe 96’ e 97’) così chiamate sin da piccole dai loro amici, sono originarie di Paternò,

Una volta cresciute però, hanno comunque voluto conservare qualcosa della loro infanzia, racchiudendo quegli anni e unendo i loro “Nickname” nello pseudonimo: ENELYN.

A.Valeria Messina e Antonietta Fusto, subito dopo aver conseguito il diploma di maturità, hanno preso strade diverse, senza però essersi mai allontanate dalla loro più grande passione accomunante: i libri.

Dopo averne letti, infatti, a centinaia, si sono cimentate nella scrittura per provare a crearne uno tutto loro. Amiche sin dai primi anni di adolescenza, grazie ai loro interessi comuni, hanno iniziato a scrivere il loro primo Paranormal Romance all’età di diciannove anni, trasformandolo poi in una serie.