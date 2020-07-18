PATERNÒ: IN CARCERE PER RAPINA COMMESSA NEL 2017

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di...

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 40enne paternese Nunzio PAPPALARDO.

L’uomo, che dovrà espiare la pena di 6 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di rapina aggravata in concorso commesso in Paternò nel maggio del 2017, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.