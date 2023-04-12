PATERNÓ: IN CORSO CHIUSURA DEI VARCHI DELL’INGRESSO DELL’ALBERGO SICILIA

Sono in corso, da stamattina, 11 Aprile 2023 fino a giorno 14 Aprile 2023 l’ operazione di chiusura dei varchi dell'ingresso dell’albergo Sicilia, sito al centro di Paternó in via Vittorio Emanuele.Al...

Sono in corso, da stamattina, 11 Aprile 2023 fino a giorno 14 Aprile 2023 l’ operazione di chiusura dei varchi dell'ingresso dell’albergo Sicilia, sito al centro di Paternó in via Vittorio Emanuele.

Al fine di consentire ai mezzi meccanici di potersi muovere liberamente durante l'esecuzione dei lavori è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con rimozione coatta, su tratto della carreggiata di via Vittorio Emanuele percorribile in senso di marcia veicolare con direzione da rotatoria con Corso Sicilia e via Stazione Circumetnea verso ingresso principale della Villa Comunale Moncada, precisamente negli spazi ricadenti ambo i lati di detto tratto, compreso tra la parte iniziale dell’edificio dell’ex Albergo Sicilia e l’ ingresso principale della Villa Comunale Moncada, eccetto che i mezzi utilizzati per la esecuzione dei predetti lavori.

Sul posto è presente la polizia Municipale, oltre al personale della Città Metropolitana proprietaria dell’immobile.

Da anni la struttura è abbandonata, e lasciata in balia di senzatetto che forzano gli ingressi per dormire dentro.

Nonostante varie operazioni di sgombero, la struttura è sempre rioccupata e spesso è stata danneggiata da fuochi accesi per scaldarsi e altro.

Oggi l’ennesima puntata che vedremo fino a quando durerà