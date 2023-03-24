PATERNÓ: IN CORSO LO SGOMBERO DELL'ALBERGO SICILIA
Sono in corso, da stamattina, l'ennesima operazione di sgombero dell'albergo Sicilia, sito al centro di Paternó in via Vittorio Emanuele.
Sul posto sono presenti i carabinieri, la polizia Municipale, oltre al personale della Città Metropolitana proprietaria dell'immobile.
Da anni la struttura è abbandonata, e lasciata in balia di senzatetto che forzano gli ingressi per dormire dentro.
Nonostante varie operazioni di sgombero, la struttura è sempre rioccupata e spesso è stata danneggiata da fuochi accesi per scaldarsi e altro.
Oggi l'ennesima puntata che vedremo fino a quando durerà