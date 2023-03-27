PATERNÓ: IN CORSO LO SGOMBERO DELL'ALBERGO SICILIA, PRESIDIO DELLE FORZE DELL'ORDINE
Dopo le prime operazioni di pulizia e controllo dei locali avvenuti nella giornata di venerdì 24 Marzo 2023 , sono in corso in questi minuti le operazioni di sgombero vere e proprie dell’albergo Sicilia, sito al centro di Paternó in via Vittorio Emanuele, con contestuale chiusura delle entrate.
Sul posto sono presenti diverse mezzi dei Carabinieri, Guardia di finanza, la Polizia Municipale ed i tecnici delle città metropolitana di Catania che stanno effettuando le operazioni.
Al momento l’operazione avviene senza particolari problemi.
Per consentire ad i tecnici la chiusura dei varchi senza problemi di ordine pubblico, la struttura sarà vigilata per permettere le operazioni in totale sicurezza.
Da anni la struttura è abbandonata, e lasciata in balia di senzatetto che forzano gli ingressi per dormire dentro.