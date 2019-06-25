95047

PATERNO’: IN FIAMME CUMULI DI RIFIUTI IN CENTRO, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

A cura di Redazione Redazione
25 giugno 2019 21:24
News
FLASH

Un cumulo di rifiuti e sacchi di spazzatura a fuoco,  molto probabilmente per mano di alcuni balordi che hanno “goliardicamente” dato fuoco a diversi sacchetti, questa questa sera, intorno alle ore 20.30 in pieno centro, in via Duca degli Abruzzi.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per spegnere l’incendio.

Ad allertarli sono state diverse segnalazioni pervenute al 115.

